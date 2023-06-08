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Vatandaş ihbar etti, belediye müdahale etti

08.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aracın çarptığı yavru kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Vatandaş ihbar etti, belediye müdahale etti

Sürücünün ise kediye çarptıktan sonra durmayıp olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Bitez Mahallesi’nde bir kedi yavrusuna araç çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale aracı ile bölgeye ulaştı. Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi alarak Torba Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Belediye veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi ve tetkikleri yapılan yavru kedinin çarpmaya bağlı ödemleri olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yavru kediye belediye personelleri “Çakıl” adını koydu.

Kazayı gören ve yardım için belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar ise kediye çarparak olay yerinden uzaklaşan sürücüye tepki gösterdi.

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