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Vatandaşlar 'Müzede Selfie Günü' için selfie çekti

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YAŞAM  | 16.01.2019 18:07 | Son Güncelleme

Geçen sene ilk kez 17 Ocak’ta yapılan Müzede Selfie Günü (Museum Selfie Day) artık bir gelenek haline geldi. Bu yıl 16 Ocak’ta (bugün) düzenlenen etkinlik Türkiye’den de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müzede dünya ile eş zamanlı olarak kutlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi müzelerde selfie çekip sosyal medya hesabında paylaşanlara çeşitli hediyeler veriyor.

Türkiye'nin dört bir yanında 'selfie' yarışı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300’den fazla müze ve ören yerinde kutlanan "Müzede Selfie Günü" kapsamında ziyaretçiler, bol bol öz çekim yaptı.
Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müze gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlarken hem de eğlenceli vakitler geçirdi.
Binlerce kişi çektikleri selfieleri sosyal medya hesaplarından çeşitli etiketlerle paylaştı.
Ziyaretçiler, etkinlik kapsamında müzede çektikleri fotoğrafları "#MüzedeSelfieGünü, #Muzedeselfiegunu, #museumselfieday ve #muzedeselfie" etiketleriyle sosyal medyada paylaştı.
Rahmi M. Koç Müzesi; Müzede Özçekim / Museum Selfie Day notuyla Rahmi Koç'un selfie fotoğrafını paylaştı.
(AA)
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