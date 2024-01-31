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Vatandaşlardan Santa Maria Kilisesi’ne taziye ziyareti

İHA İHA
31.01.2024 15:54 | Son Güncelleme:
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Sarıyer’de 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından vatandaşlar, Santa Maria Kilisesi’ne gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde Pazar günü kar maskeli ve silahlı 2 saldırganın ateş açması sonucu 52 yaşındaki Tuncer Cihan adlı kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kanlı saldırının ardından vatandaşlar kiliseye gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Sarıyer Büyükdere Muhtarı Ali Yazıcı ve Büyükdere Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihan Ekinci’nin eşlik ettiği Büyükdere sakinleri saldırıyı kınadı.

Büyükdere’de yaşayan Turunç Bay, “Büyükdere’de daha önce böyle bir şey olmadı. Burada din dil ayrımı yapılmaz. Dünyanın her yerinde savaş var Gazze’de olanları da kınıyoruz. Hiçbir can ölmesin. Mahallemizde böyle bir şey olunca biz de korktuk, tedirgin olduk. Yakalanmalarına da çok sevindik” diye konuştu.
Saldırıda hayatını kaybeden Cihan Tuncer’in hayatını kaybettiği yere karanfil bırakan vatandaşlar, “Büyükdere her dinden insanın huzurla yaşadığı bir yer. Çok üzgünüz” dedi.

Ziyaret sonrası konuşan Muhtar Ali Yazıcı, “Santa Maria Kilisesi’nde bir canımız vefat etmiştir bunun üzüntüsünü hala üzerimizden atamadık. Bunun için Rum, Ermeni ve Müslüman vatandaşlarımızla birlikte kilisemizi ziyaret edelim acılarını paylaşalım dedik. Acısı hala içimizde. Bu insanlar biz hasta olduğumuzda evlerinden tencere tencere yemek getiren insanlar, Ramazan aylarında Ramazanımızı kutlamak için pankart asan insanlar. Biz burada komşuluk ilişkilerimi çok güzel korumuş insanlarız. Büyükderemiz böyle olayları daha önce yaşamış bir yer değil. Dileğimiz şudur ki ne Büyükdere’mizde ne Türkiye’mizde böyle acılar bir daha yaşanmasın” diye konuştu.

Büyükdere Çevre ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Cihan Ekinci ise, “Bizim çocukluğumuz burada geçti. Biz bütün her şeyi onlarla beraber yaşadık. Rum, Ermeni ayrımı yapmadık. Şu anda buradan gitmiş olsalar bile bayramlarda bizi ararlar. Biz onların cenazelerine gideriz onlar bizim cenazemize gelirler. Bir avuç yerde 4 kilisemiz var hepsiyle kardeş gibi yaşadık” dedi.

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