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Vatanım Sensin 39. bölümde İsmet Paşa sürprizi

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 26.12.2017 01:17 | Son Güncelleme 3 saat önce

Vatanım Sensin'in 39. bölümüne İsmet İnönü damga vuracak! Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde harbi kazanabileceklerini düşünen İsmet Paşa, Cevdet ile İzmir'de bir araya gelecek. Vatanım Sensin'de İsmet Paşa rolünü Ahmet Saraçoğlu canlandıracak.

Vatanım Sensin 39. bölümde İsmet Paşa sürprizi

İsmet Paşa, İzmir'e geliyor; Milli mücadelede yeni bir dönem başlıyor!

Dağıstanlı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini geri çevirmesi Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Yaşananın sadece bir savaş olmadığını düşünen İsmet Paşa, Cevdet ile İzmir'de bir araya gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bu harbi kazanabileceklerini düşünen İsmet Paşa, Milli mücadeleye yeni bir ışık tutar. Yunan Ordusu karşısında hedeflenen zafer için artık yeni bir yol gözükür.

Damat Ferit'in İzmir'de herkesin önünde düştüğü çaresizlik, Vahdettin'i de harekete geçirmişti. Türkler arasındaki bu fikir ayrılığı ve Yunan Ordusu ile İstanbul Hükümeti'nin iş birliği savaşın giderek çetinleşmesine sebep olur.

Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 28 Aralık Perşembe 20.00'de!

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