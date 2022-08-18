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Vazgeçilmeziniz olacak! Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

18.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyhan bitkisi özellikle Osmanlı döneminde şerbetle sıklıkla kullanılıyordu. Reyhan, yoğun tadı ve şerbetlere verdiği güzel renk ile tercih ediliyor. Reyhan şerbetini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor. Reyhan şerbeti nasıl yapılır diye merak ediyorsanız bu tarifi uygulayabilirsiniz.

Vazgeçilmeziniz olacak! Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Reyhan otu ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişiyor. Oldukça sakinleştirici etkisi bulunan bu eşsiz otu bitki çaylarında, şerbetlerde sıklıkla görüyor olabilirsiniz. Nefis bir tadı olan reyhan şerbetinin yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Oldukça az malzeme ile yapılan reyhan şerbeti için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler

1 lt sıcak su
3/4 su bardağı toz şeker
1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)
1/2 adet limon
1 adet çubuk tarçın
1-2 adet karanfil

Yapılışı

İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.
Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.
Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.

AFİYET OLSUN!

REYHAN ŞERBETİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

  • Tarife başlamadan önce reyhan bitkisini sudan geçirin ve süzülmesi için bir süre bekletin.
  • Karışımı hazırlarken 1 çay kaşığı limon tuzu ekleyin. Böylece saklama süresi uzayacaktır.
  • Reyhanın farklı çeşitleri olduğu için, şerbet yapımında mor reyhan kullanmaya özen gösterin.
  • Tarçın çubuğu yerine toz tarçın ekleyecekseniz, 1 tatlı kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır.

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