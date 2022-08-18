Vazgeçilmeziniz olacak! Reyhan şerbeti nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Reyhan otu ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişiyor. Oldukça sakinleştirici etkisi bulunan bu eşsiz otu bitki çaylarında, şerbetlerde sıklıkla görüyor olabilirsiniz. Nefis bir tadı olan reyhan şerbetinin yapımının zor olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Oldukça az malzeme ile yapılan reyhan şerbeti için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler

1 lt sıcak su

3/4 su bardağı toz şeker

1 demet reyhan (Sapı ve yaprağı birlikte)

1/2 adet limon

1 adet çubuk tarçın

1-2 adet karanfil

Yapılışı

İlk olarak reyhanları sap ve yapraklarıyla birlikte limon ve şekerle ovun, reyhanlar iyice rengini versin.

Ardından reyhan karışımının üzerine tarçın ve karanfilleri de koyarak, tüm malzemenin üzerine sıcak suyu ekleyin.

Hazırladığınız karışımı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletin. Soğuyunca buzdolabına kaldırın. Şerbet dinlenince süzün delikli süzgeç ile süzün.

AFİYET OLSUN!

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