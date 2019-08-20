Vazgeçtiğin köpeğe dön de bir bak! Sahibi şişko diye uyutmak istemişti

Evcil hayvan beslemek dışarıdan göründüğü kadar kolay bir iş değildir. Tüylerinin bakımını yapmak, dışarı çıkarıp dolaştırmak, beslenmesine dikkat etmek, sağlıklarına özen göstermek son derece önemli ve zorlu uğraşlardır. Maalesef bütün bu işler bazılarına fazla gelebiliyor. Kai isimli Golden Retriever cinsi köpeğin başına gelen de tam olarak bu. Sahibiyle birlikte yaşarken özensiz bakımdan ve ilgisizlikten dolayı aşırı kilo alan Kai, sahibi tarafından uyutulması için veterinere götürülür ve hikaye başlar. VETERİNER KABUL ETMEDİ Sahibi Kai’yi veteriner kliniğine getirdiğinde yürümekte dahi zorlanacak seviyede obezdi. Veterinerden Kai’nin uyutulmasını istedi, ancak veteriner bu teklifi kabul etmedi. Onun yerine derhal Alberta Hayvan Barınağı’nı arayarak Kai’ye yeni bir yuva bulmalarını istedi. Kai’nin yeni sahibi Pam Heggie ile tanışması bu sayede oldu. 'ÖYLE ŞİŞMANDI Kİ BİRKAÇ ADIM ATMAKTA BİLE ZORLANIYORDU' Pam, Kai ile ilk tanışmasını şöyle anlatıyor: 'Onu eve götürmek için geldiğimde gözlerime inanamadım, Kai çok büyüktü! Fotoğraflardan onun obez olduğunu anlayabiliyorsunuz, ama ne kadar şişman olduğunu fark etmek için onu görmek gerekiyor. Öyle şişmandı ki onun için birkaç adım dahi atmak çok büyük sorundu. Kai yaklaşık olarak 80 kilogramdı ve bunun yarısını vermek zorundaydı.'

ZORLU BİR SÜREÇ OLDUĞUNUN FARKINDAYDI Bu kilolarla Kai’nin yeni yuvasına girmek için birkaç basamak merdiveni çıkması yaklaşık 20 dakika sürüyordu. Pam, Kai’nin bu kiloları vermesinin ve sağlığına kavuşmasının uzun ve zorlu bir süreç olacağının farkındaydı. Ancak, Kai’nin ilk sahibinin aksine, Pam’in ondan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. PAM ASLA KAİ’NİN ÖNCEKİ SAHİPLERİNİ SUÇLAMIYOR Pam, “Kai’nin önceki sahipleri hakkında hiçbir bilgim yok, açıkçası bunun böyle de kalmasını istiyorum. İnsanları yargılamaktan hiç hoşlanmıyorum, bu bana hiç doğru gelmiyor. Bir hayvansever olarak görevimizin hayvanlara yardım etmek, onların olabildiğince sağlıklı olmalarına sağlamak olduğuna inanıyorum. İnsanları yargılamak veya suçlamak yerine onlara doğruları göstermenin, onları eğitmenin daha doğru olacağına inanıyorum.” KAİ HİÇ VAZGEÇMEDİ Sıkı bir diyete başlayan Kai ardından, bacak kaslarını güçlendirmek ve genel sağlık durumunu iyileştirmek için de su terapisi almaya başladı. Pam onu günde üç defa yürüyüşe çıkarıyordu. İlk günlerde birkaç adım attıktan sonra Kai’nin yere uzanıp dinlenmesi gerekiyordu. Ancak günde 3 defa yürüyüşe çıkmasına rağmen Kai hiç vazgeçmedi. Nihayet günden güne daha uzun mesafeleri yürümeye, merdivenleri tırmanmaya ve hatta parkta koşmaya başladı.

11 YAŞINDA ÖZGÜR BİR KÖPEK OLDU Kai’deki ilerleme ve gelişim inanılmazdı. Kilosundaki değişimleri takip etmek, onun günden güne daha özgür bir köpek olduğunu görmek heyecan vericiydi. Onun, günün birinde yürüyeceğine, koşacağına, zıplayacağına olan inancımı asla yitirmedim, diyor Pam. 10 yaşındayken yerinden kıpırdayamaz bir halde olan Kai, 11 yaşına geldiğinde özgür bir köpek olarak parkların, dışarının tadını çıkarıyor. KİLO VERME SÜRECİ 1 YIL SÜRDÜ Kai’nin kilo verme süreci yaklaşık bir yıl sürdü, ancak bu süre içinde Kai 45 kilo vererek normal, sağlıklı ve mutlu bir köpek haline geldi. Onu koruyucu aile olarak evine alan ve bakımını üstlenen Pam şimdi ona ömür boyu bir yuva vermek için girişimlere başladı bile. KAİ, TAM BİR SAVAŞÇI İlgilenildiğinde, sevgi gösterildiğinde neler olabileceğini canlı bir kanıtı kendisi. Kötü geçmişini çabuk unutan ve kendisine verilen ikinci şansı çok iyi değerlendiren bir köpek. Pam, Kai’nin hayatına girmesinden dolayı çok mutlu: “Ben onun koruyucu ailesiydim, ama şimdi o bizim ailemizin bir parçası oldu. Bunun için minnettarım.”

Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar Müzik zevkiniz zekanızı ele veriyor! Meğer o müziği sevenler... Bunları yaparsanız arkasına bakmadan kaçabilir!