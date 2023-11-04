Ve Ancelotti'den Arda Güler için merakla beklenen açıklama geldi! "Rayo Vallecano maçında kadroda olacak"

Fenerbahçe altyapısından yetişerek İspanya La Liga'nın devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaşadığı talihsiz sakatlıklar sonrası yeni takımında henüz resmi bir müsabakada forma giyememişti.

MÜJDEYİ VERDİ

Gerek Real Madrid taraftarları gerekse Türk futbolseverler genç yıldızı Real Madrid formasıyla izlemek için sabırsızlanırken, Ancelotti'den Güler için bir açıklama geldi.

"KADRODA OLACAK"

Carlo Ancelotti, ligde pazar günü Rayo Vallecano ile oynayacakları maç öncesi sakatlığını atlatan Arda Güler için konuştu. Ancelotti, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak" dedi.

"ÖZEL BİR PLAN HAZIRLAYACAĞIZ"

Ancelotti ayrıca, "Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" sözlerini sarf etti. Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşılaşacağı müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak.





