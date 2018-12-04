Ve Ballon d'Or sahibini buldu!

Ballon d'Or ödülünü Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric aldı. 10 yıl sonra, Ballon d'Or'u Messi ya da Ronaldo kazanamadı.

MESSİ İLK 3'E GİREMEDİ

Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d'Or yarışında ilk 3'ün dışında kaldı. Arjantinli futbolcu 5. sırada yer aldı.

İlk 5 şöyle

Luka Modric Cristiano Ronaldo Antoine Griezmann Kylian Mbappe Lionel Messi Mohamed Salah Raphael Varane Eden Hazard Kevin De Bruyne Harry Kane N'Golo Kante Neymar Luis Suarez Thibaut Courtois Paul Pogba

KADINLARDA ÖDÜLÜ ADA HEGERBERG KAZANDI

Ballon d'Or ödülü bu yıl ilk kez bir kadın futbolcuya da verildi. Kadınlarda Ballon d'Or'un ilk sahibi Olympique Lyon'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli golcü Ada Hegerberg oldu.

EN İYİ GENÇ MBAPPE

Bu yıl ilk kez verilen ve 21 yaş altı oyuncuları arasında seçilen Kopa Trophy'nin sahibi Kylian Mbappe oldu.



