Ve Ballon d'Or sahibini buldu!

Ballon d'Or ödülünü Hırvat orta saha oyuncusu Luka Modric aldı. 10 yıl sonra, Ballon d'Or'u Messi ya da Ronaldo kazanamadı.
Lionel Messi, 12 yıl aradan sonra ilk kez Ballon d'Or yarışında ilk 3'ün dışında kaldı. Arjantinli futbolcu 5. sırada yer aldı.
İlk 5 şöyle
Ballon d'Or ödülü bu yıl ilk kez bir kadın futbolcuya da verildi. Kadınlarda Ballon d'Or'un ilk sahibi Olympique Lyon'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli golcü Ada Hegerberg oldu.
Bu yıl ilk kez verilen ve 21 yaş altı oyuncuları arasında seçilen Kopa Trophy'nin sahibi Kylian Mbappe oldu.
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