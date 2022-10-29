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Ve beklenen gerçekleşiyor! Jorge Jesus'un sözleşmesi hakkında gelişmeyi Portekizliler duyurdu

29.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un sözleşmesi son günlerde gündeme gelmeye başlamıştı. Sarı-lacivertlilerin başında yaptığı çıkışla taraftarın gönlünde kısa sürede taht kuran Portekizli çalıştırıcı için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşulan Jorge Jesus için Fenerbahçe'nin devreye girdiği ve sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığı aktarıldı.

Ve beklenen gerçekleşiyor! Jorge Jesus'un sözleşmesi hakkında gelişmeyi Portekizliler duyurdu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Takımın başında başarılı bir performans sergileyen tecrübeli ismin sözleşmesi gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un akıbeti belli oldu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

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Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği aktarılmıştı. Portekiz basınında çıkan son haberlere göre ise Fenerbahçeli taraftarların içi rahatladı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devreye girdiğini aktaran Portekiz basını, Jorge Jesus'un sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 2026 yılına kadar sözleşme önermeye hazırlandığı da haberin devamında yer aldı...


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