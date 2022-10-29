Ve beklenen gerçekleşiyor! Jorge Jesus'un sözleşmesi hakkında gelişmeyi Portekizliler duyurdu

Fenerbahçe'de Jorge Jesus rüzgarı esiyor. Takımın başında başarılı bir performans sergileyen tecrübeli ismin sözleşmesi gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerle 1 yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un akıbeti belli oldu.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI

Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılacağı iddia edilen Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği aktarılmıştı. Portekiz basınında çıkan son haberlere göre ise Fenerbahçeli taraftarların içi rahatladı.

ALİ KOÇ DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un devreye girdiğini aktaran Portekiz basını, Jorge Jesus'un sözleşmesinin uzatılması için görüşmelere başlandığını duyurdu. Sarı-lacivertlilerin 2026 yılına kadar sözleşme önermeye hazırlandığı da haberin devamında yer aldı...



