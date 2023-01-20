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Ve beklenen haber Icardi'den geldi! Önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmek istiyor mu?

20.01.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi için girişimler başladı. Bonservisi PSG'de bulunan yıldız oyuncuya ülkesi takımlarından Newell's Old Boys talip oldu. Röportajlarında Arjantin'e dönmeyi çok istediğini söyleyen Icardi'ye gelen bu teklif 29 yaşındaki golcünün kafasını bir hayli karıştırdı. Bu olayın ardından devreye giren sarı-kırmızılı yönetim Icardi'yi ikna etmeyi başardı.

Ve beklenen haber Icardi'den geldi! Önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmek istiyor mu?
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. Bonservisi PSG'de bulunan ve sezon sonunda 10 milyon Euro gibi bir bedelle gidişine izin verilecek 29 yaşındaki golcüye Arjantin Ligi ekiplerinden Newell's Old Boys talip oldu.

KAFASI KARIŞMIŞTI

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Yaşadığı çalkantılı hayat nedeniyle sık sık ülkesine dönmek istediğini söyleyen Icardi'ye bu bağlamda adeta talih kuşu kondu. Arjantin Ligi'nin köklü ekiplerinden Newell's Old Boys'un kendisine talip olmasının ardından Galatasaray yönetimine düşünmek için süre istediğini söylemişti.

GALATASARAY YÖNETİMİ İKNA ETTİ

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Arjantinli futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini yakın çevresine bildirdi. Bonservisi PSG'de bulunan yıldız oyuncu için Fransız devi ile görüşmelere başlanacak.


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