Ve beklenen haber Icardi'den geldi! Önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmek istiyor mu?

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın kısa süre içinde sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı. Bonservisi PSG'de bulunan ve sezon sonunda 10 milyon Euro gibi bir bedelle gidişine izin verilecek 29 yaşındaki golcüye Arjantin Ligi ekiplerinden Newell's Old Boys talip oldu.

KAFASI KARIŞMIŞTI

Yaşadığı çalkantılı hayat nedeniyle sık sık ülkesine dönmek istediğini söyleyen Icardi'ye bu bağlamda adeta talih kuşu kondu. Arjantin Ligi'nin köklü ekiplerinden Newell's Old Boys'un kendisine talip olmasının ardından Galatasaray yönetimine düşünmek için süre istediğini söylemişti.

GALATASARAY YÖNETİMİ İKNA ETTİ

Arjantinli futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini yakın çevresine bildirdi. Bonservisi PSG'de bulunan yıldız oyuncu için Fransız devi ile görüşmelere başlanacak.



