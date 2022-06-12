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Ve beklenen oldu! Domenec Torrent gidiyor ama para alıyor...

12.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte Domenec Torrent ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Salı günü mazbatasını almayı bekleyen Özbek, bu kararı İspanyol teknik adama bildirecek. Torrent'in yardımcılarıyla birlikte 1 yıllık hak edişi olan 2 milyon 160 bin euronun ödenmesi gerekiyor.

Ve beklenen oldu! Domenec Torrent gidiyor ama para alıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dursun Özbek'in 2. kez başkan seçilmesinin ardından kolları hemen sıvadığı ve takımı ayağa kaldırmak için hamleler yapacağı öğrenildi. Burak Elmas yönetimi göreve İspanyol Teknik adam Domenec Torrent'i getirmişti. Torrent'in performansı camiayı çok tatmin etmedi. Yeni gelecek yönetimin de kendisiyle devam etmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

DURSUN ÖZBEK DİREKT OLARAK YOLLARI AYIRACAK

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Galatasaray'da 39. başkan olarak seçilen Dursun Özbek Torrent'le yola devam etmeyecek. Özbek seçim öncesi yaptığı konuşmada konuya temkinli yaklaşarak "Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Öncelikle Torrent’in sözleşmesine bakmamız lazım. Hoca konusundaki planımız hazır" demişti.

2 MİLYON 160 BİN EURO

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Özbek ve yönetiminin salı günü başkanlık mazbatasını aldıktan sonra ilk icraat olarak Torrent'le yolları ayırması bekleniyor. Ayrıca Özbek'in İspanyol teknik adamın yardımcılarıyla birlikte 1 yıllık hak edişi olan 2 milyon 160 bin euronun ödenmesi gerekiyor.

İspanyol teknik adam Galatasaray'ın başında 20 maça çıkmış 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı. 59 yaşındaki Torrent'in galibiyet ortalaması 1.39 olmuştu. (Fanatik)


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