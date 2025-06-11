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Ve Fernando Muslera İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup... Herkesi duygulandırdı!

Galatasaray ile sayısız başarılara imza atan ve Sarı-Kırmızılı kariyerine nokta koyan Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı. Deneyimli eldiven ayrılışının ardından sonra sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Ve Fernando Muslera İstanbul'dan ayrıldı! İşte giderken ardında bıraktığı mektup... Herkesi duygulandırdı!
Berker İşleyen
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 39 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Çok uzun süredir Galatasaray'ın kalesini koruyan ve geçtiğimiz günlerde Sarı-Kırmızılılar'a veda eden Fernando Muslera'nın İstanbul serüveni resmen noktalandı.

Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte havalimanına gelen Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'den ayrıldı.

HERKESİ DUYGULANDIRDI

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Türkiye'den ayrılmasının hemen ardından bir paylaşımda bulunan Muslera, bu paylaşımıyla sevenlerini duygulandırdı. Deneyimli futbolcu, "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim." ifadelerini kullandı.

İŞTE MUSLERA'NIN PAYLAŞIMI

muslere

"Adanmış Bir Hayatın Hikayesi

Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim:
"Galatasaray'a efsane olmaya geldim."

Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım.

Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikâyeye dönüştürmek için yaşadım.
Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum:

Sözümü tuttum.

Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki?

Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız...
Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa...

Ben, Nestor Fernando Muslera...

Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim.

Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum.

Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."

knlkn

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