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Ve Galatasaray transfer sezonunu açıyor! İki oyuncuyla anlaşma sağlandı bile...

25.06.2023 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray transfer sezonunu açıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar iki oyuncuyla anlaşma noktasına geldi.

Ve Galatasaray transfer sezonunu açıyor! İki oyuncuyla anlaşma sağlandı bile...

Eş zamanlı olarak birçok mevki için birçok oyuncuyla, menajerle ve kulüple temas halinde olan Galatasaray, iki transferi bitirme aşamasına getirdi.

PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI

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Galatasaray'ın ilk transferi Leandro Paredes olacak gibi gözüküyor. Sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren yıldız oyuncu PSG'ye geri döndü. Fransız devinin kadrosunda düşünmediği Arjantinli oyuncu ile sarı-kırmızılılar el sıkıştı.

SOL BEK ANGELINO

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Teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği oyuncuların başında gelen sol bek Angeliño ile de anlaşma sağlandı. Bonservisi RB Leipzig'de bulunan ve bu sezon kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandı.


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