Ve Icardi'nin Galatasaray dönemi resmen sona erdi! Menajerinden olay açıklama

Galatasaray'da uzun süredir geleceği tartışılan Mauro Icardi ile ilgili beklenen tarih geldi. Sarı kırmızılı kulüple yeni bir sözleşmeye imza atmayan Arjantinli golcünün kontratı 1 Temmuz 2026 itibarıyla sona erdi. Böylece tecrübeli futbolcu resmen serbest oyuncu statüsüne geçti.

ICARDI ARTIK SERBEST

Galatasaray ile sözleşmesini yenilemeyen Mauro Icardi, kontratının bitmesiyle birlikte herhangi bir kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olabilecek konuma geldi. Sarı kırmızılı yönetim ile yıldız futbolcu arasında yeni anlaşmaya ilişkin belirsizlik ise devam ediyor.

"CEVAP VERMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Icardi'nin geleceğiyle ilgili daha önce açıklamalarda bulunan menajeri Elio Pino, HT Spor'a verdiği röportajda yeni sözleşme konusunda net ifadeler kullanmaktan kaçınmıştı.

Pino, Icardi'nin Galatasaray ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruya, "Bunun cevabını bir ay önce Galatasaray yönetimine bildirmiştim. Bu nedenle cevap vermek zorunda değilim." yanıtını vermişti.

"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Yeni kontratın henüz imzalanmamasının bir problem oluşturup oluşturmadığı sorusuna ise, "Bu konuda konuşmak istemiyorum." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Deneyimli menajer, Arjantinli futbolcunun gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyip giymeyeceğine ilişkin soruya ise, "Bekleyip göreceğiz." cevabını vermekle yetinmişti.

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray formasıyla dört sezonda 134 resmi karşılaşmada görev yapan Mauro Icardi, bu süreçte 77 gol atarken 25 de asist üreterek takımına önemli katkı sağladı. Bu performansıyla taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen yıldız futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.