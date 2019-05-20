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Ve Lucescu açıkladı: Beşiktaş'a gitmiyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.05.2019 18:36 | Son Güncelleme

Adı Beşiktaş teknik direktörlüğü için geçen Mircea Lucescu, çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın başına geçmeyeceğini söyleyen Lucescu, Türkiye'de Galatasaray - Medipol Başakşehir maçını izlemek için bulunduğunu ifade etti.

Ve Lucescu açıkladı: Beşiktaş'a gitmiyorum

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarını bir kez daha yalanladı.

Lucescu, Türkiye'de olmasının nedeninin Galatasaray - Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken, "Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor Teknik Direktör Okan Buruk ve Tayfun Korkut isimleri öne çıkmakta.

Beşiktaş'ta taraftarların büyük çoğunluğu Mircea Lucescu ismine karşı çıkarken, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için ciddi bir destek verilmişti.

(Sporx)

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Beşiktaş mircea lucescu lucescu

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