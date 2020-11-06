Ve resmen açıklandı! Hakan Çalhanoğlu Milan'a imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle ara verilen İtalya Serie A'nın yeniden başlamasıyla formunu iyiden iyiye artıran ve İtalyan basının manşetlere taşıdığı Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon Euro bedelle Milan'a transfer olan milli oyuncu Kırmızı-siyahlılarda kariyerinde zirveyi yaşıyor. Serie A'da namağlup lider olan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'le en etkili isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.
Geçtiğimiz hafta İtalyan basınında Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve milli oyuncunun Milan'dan yıllık 6 milyon Euro talep ettiği ifade edilmişti.Milan'ın bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiği ve sözleşme görüşmelerini askıya aldığı belirtilmişti. Milan'ın görüşmeleri durdurma kararının ardından yıldız futbolcunun menajeri birçok kulüple görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'den de Galatasaray ile görüşen Çalhanoğlu'nun henüz bir sonuç alamadığı aktarılmıştı.
Milan formasıyla 4. yılına giren Hakan Çalhanoğlu, özellikle bu sezon gösterdiği performansla dev kulüplerin listesine girdi. İtalyan ekibi ile oynadığı 8 resmi karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik performans sergileyen; A Milli Takım'la da UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı 3 maçta birer gol ve asist yapan yıldız futbolcu, Avrupa devleri ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat edemedi.İtalyan temsilcisinin takımda kalması için büyük çaba sarfettiği milli futbolcunun son durumuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Milan'ın efsane ismi ve sportif direktörü Paolo Maldini, sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalayacaklarını doğruladı.
Milan'ın Hakan Çalhanoğlu ile yapılan görüşmelerde sona geldiği ve kısa süre içinde yeni sözleşme imzalanacağı aktarılırken yıllık 2.5 milyon Euro kazanan Çalhanoğlu'na yıllık 4 milyon Euro verileceği iddia edildi.Milan'da 4. yılını geçiren Hakan Çalhanoğlu bugüne kadar Kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 139 maçta 27 gol kaydederken 32 asist yapma başarısı gösterdi.
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