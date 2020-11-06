Ve resmen açıklandı! Hakan Çalhanoğlu Milan'a imzayı atıyor

Geçtiğimiz sezon özellikle pandemi nedeniyle ara verilen İtalya Serie A'nın yeniden başlamasıyla formunu iyiden iyiye artıran ve İtalyan basının manşetlere taşıdığı Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon Euro bedelle Milan'a transfer olan milli oyuncu Kırmızı-siyahlılarda kariyerinde zirveyi yaşıyor. Serie A'da namağlup lider olan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic'le en etkili isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek.

Geçtiğimiz hafta İtalyan basınında Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini'nin Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve milli oyuncunun Milan'dan yıllık 6 milyon Euro talep ettiği ifade edilmişti.Milan'ın bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdiği ve sözleşme görüşmelerini askıya aldığı belirtilmişti. Milan'ın görüşmeleri durdurma kararının ardından yıldız futbolcunun menajeri birçok kulüple görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'den de Galatasaray ile görüşen Çalhanoğlu'nun henüz bir sonuç alamadığı aktarılmıştı.