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Veda etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla şaşırttı! "Galatasaray'da coşkumu kaybettim"

14.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan ayrılarak Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer olan Van Aanholt, yeni takımında yaptığı açıklamalarla herkesi şaşırttı. Tecrübeli oyuncu Galatasaray günleri için "Orada coşkumu kaybettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Veda etmesinin ardından yaptığı açıklamalarla şaşırttı! "Galatasaray'da coşkumu kaybettim"
Patrick Van Aanholt

Patrick Van Aanholt

HOL Hollanda
Yaş: 33 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: PSV Eindhoven
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Galatasaray'ın 2021/22 sezonunda İngiliz ekibi Crystal Palace'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altında kalması sonrası Sarı-Kırmızılılar'da forma şansı bulamayarak devre arasında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladığı Patrick Van Aanholt, Hollanda basınına konuştu.

"COŞKUMU KAYBETTİM"

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Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Kötü bir dönemde geldim. Bu sezonun ilk yarısında neredeyse hiç şans bulamadım Türkiye'de... PSV'de kendime geldim. Galatasaray'da 3 yerli kuralı yüzünden bir oynadım, bir oynamadım. Coşkumu kaybettim." ifadelerini kullandı.

"İYİ VE SIKI ÇALIŞIYORDUM AMA..."

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Aanholt ayrıca "Antrenör her defasında bunun Türkiye'de geçerli bir kural olduğunu söyledi. Bu yüzden hep bir Türk sol bek seçti. İyi ve sıkı çalışıyordum ama bunun karşılığında oynayamadığınızda canınız sıkılıyor. Galatasaray'la sözleşmemin geri kalanını PSV ile imzaladım. Artık sadece PSV oyuncusuyum" ifadelerini kullandı.

VAN NISTELROOY: O HARİKA

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PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy da, oyuncusundan övgüyle bahsetti ve "O harika. Herkes onun ne kadar iyi olduğunu biliyor" dedi.

Aanholt, Galatasaray'a 2021 yazında Crystal Palace'tan gelmişti. Hollandalı oyuncu, Sarı-Kırmızılı takımda toplam 62 maça çıkmış ve 3 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

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