VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM izle tek parça! KANAL D VEDA MEKTUBU dizisi yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti

Üvey Anne 22. bölümü için geri sayım devam ediyor. Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde çekilmektedir. Dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. İzleyiciler heyecanla 22. bölümü bekliyor. Veda Mektubu'nun yeni bölümü 7 Ağustos Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Veda Mektubu 22. bölüm konusu...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ 22. BÖLÜM NE ZAMAN?

Veda Mektubu, her Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Veda Mektubu dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

VEDA MEKTUBU SON BÖLÜM ÖZETİ

Veda Mektubu dizisinin yirmi birinci bölümünde;

Seher'in Alanur'a verdiği zarfın içinde ne var?

Tutuklanarak gözaltına alınan Seher, Alanur'u görmek ister. Alanur, Seher'i ziyaret eder. Seher, Alanur'a bir zarf verir. Alanur, Seher'e zarfın içinde ne olduğunu sorar. Seher Aalanur'a zarfın içinde ne olduğunu söyleyince Alanur şok olur. Peki, Seher'in Alanur'a verdiği zarfın içinde ne var?

Seher, Aslı'dan ailesini toparlamasını isterken Ziya'ya ise artık hayatında olmayacağını söyler. Alanur, Beste'ye gerçek babasının Ziya olduğunu itiraf eder. Ziya ise tüm ailenin karşına geçerek Beste'nin öz kızı olduğunu itiraf eder.

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Veda Mektubu dizisinin yirmi ikinci bölümünde;

Alanur'dan kötü haber geldi!

Beste'nin Ziya'nın kızı olduğunu hemen herkes öğrenir. Alanur, kızlarının yanında olmak için Ziya'nın evine gider. Ancak evde fenalaşan Alanur hastaneye kaldırılır. Alanur, kötü bir hastalığa yakalandığını ve acilen ameliyat olması gerektiğini öğrenir. Ziya, Alanur'a destek olmak için yanında olur.

Mina'ya ne oldu?

Mina, duyduğu gerçekler karşısında şaşkına dönmüştür. Beste'nin Ziya'nın kızı olmasını kaldıramaz. Öte yandan Alanur'un galerisine bir saldırı düzenlenir. Beste ve Mahmut ise evlilik hazırlıklarını yapar. Düğün günü Mehmet, Mina'yı odasında baygın şekilde bulur. Mina'ya ne oldu?

VEDA MEKTUBU 22. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Veda Mektubu dizisinin 22. bölümü Kanal D ekranlarının yanı sıra Kanal D'nin resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.



