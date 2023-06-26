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Veda Mektubu bu akşam var mı, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı

26.06.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi neden yok, sorusunun yanıtı sıklıkla sorgulanıyor. Oyuncu kadrosunda Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin yer aldığı Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü Kanal D'nin 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Diziyi seyretmek isteyenler Veda Mektubu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Veda Mektubu bu akşam var mı, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu bu akşam var mı, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Veda Mektubu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 26 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Veda Mektubu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Veda Mektubu dizisi neden yayınlanmıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı...

VEDA MEKTUBU NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 26 Haziran 2023 Pazartesi akşamı bayram haftası nedeniyle Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.

veda mektubu alanur kapak

Dizinin yayın saatinde Sonsuza Dek Nedime adlı sinema filmi ekrana gelecek.

VEDA MEKTUBU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Sonsuza Dek Nedime adlı sinema filmi ekranlara gelecek.

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Bayram haftası nedeniyle ekranlara ara veren Veda Mektubu dizisinin 17. Bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

26 HAZİRAN 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00O Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gülizar

15:15 Bak Yeşil Yeşil

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Sonsuza Dek Nedime

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