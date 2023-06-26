Veda Mektubu bu akşam var mı, neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekranların sevilen dizisi Veda Mektubu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 26 Haziran Pazartesi gününe ait yayın akışında Veda Mektubu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Veda Mektubu dizisi neden yayınlanmıyor? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 26 Haziran 2023 Kanal D yayın akışı...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 26 Haziran 2023 Pazartesi akşamı bayram haftası nedeniyle Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saatinde Sonsuza Dek Nedime adlı sinema filmi ekrana gelecek.
Kanal D'nin 26 Haziran 2023 tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Sonsuza Dek Nedime adlı sinema filmi ekranlara gelecek.
Bayram haftası nedeniyle ekranlara ara veren Veda Mektubu dizisinin 17. Bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
09:00O Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gülizar
15:15 Bak Yeşil Yeşil
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Sonsuza Dek Nedime