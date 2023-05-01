Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Veda MektUbu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 1 Mayıs Pazartesi gününe ait yayın akışında Veda Mektubu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Veda Mektubu dizisi neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 1 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı...

VEDA MEKTUBU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 1 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı Veda Mektubu dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.

VEDA MEKTUBU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 1 Mayıs 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayınlanacak.

Veda Mektubu dizisinin 10. bölümü 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

1 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk ve Umut

17:00 - Hicran

18:40 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası

21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası

23:15 - İşgal



