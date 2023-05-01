Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Veda MektUbu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 1 Mayıs Pazartesi gününe ait yayın akışında Veda Mektubu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Veda Mektubu dizisi neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 1 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı...
Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 1 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı Veda Mektubu dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak.
Dizinin yayın saatinde Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.
Kanal D'nin 1 Mayıs 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayınlanacak.
Veda Mektubu dizisinin 10. bölümü 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.
06:45 - Yabancı Damat
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk ve Umut
17:00 - Hicran
18:40 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası
21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası
23:15 - İşgal