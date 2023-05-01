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Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

01.05.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinin bugün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü Kanal D'nin 1 Mayıs 2023 tarihli yayın akışı listesinde yer almadı. Dizinin sıkı takipçileri Veda Mektubu'nun yeni bölümüne ilişkin sorgulamalarına hız kazandırdı. Peki, Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu neden yok, yeni bölüm ne zaman? 1 Mayıs 2023 Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu'nun yeni bölümü bugün var mı yok mu sorusu dizi severler tarafından merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi Veda MektUbu, her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanıyor. Kanalın 1 Mayıs Pazartesi gününe ait yayın akışında Veda Mektubu'nun yer almadığı fark edildi. Peki, Veda Mektubu dizisi neden yok? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 1 Mayıs 2023 Star Tv yayın akışı...

VEDA MEKTUBU BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Kanal D'de yayınlanan Veda Mektubu dizisi pazartesi günleri yayınlanmakta. 1 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı Veda Mektubu dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak.

Dizinin yayın saatinde Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayında olacak.

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VEDA MEKTUBU NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'nin 1 Mayıs 2023 Pazartesi tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'de Ip Man: Kung Fu Ustası adlı yabancı film yayınlanacak.

Veda Mektubu 1

Veda Mektubu dizisinin 10. bölümü 1 Mayıs'a denk geliyor. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle dizi, bu akşam ekranlara gelmeyecek.

Veda Mektubu 10. bölümünün 8 Mayıs Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

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1 MAYIS 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk ve Umut

17:00 - Hicran

18:40 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Ip Man: Kung Fu Ustası

21:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası

23:15 - İşgal

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Kanal D Bennu Yıldırımlar emre kıvılcım rabia soytürk ele

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