Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? 15 Mayıs Kanal D yayın akışı

Veda Mektubu yeni bölümün ne zaman olduğu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Sevilen dizi Veda Mektubu en son 10. bölümüyle ekrana geldi. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen dizi bu akşam Kanal D yayın akışında yer alıyor. Peki, Veda Mektubu bu akşam var mı, yok mu? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? İşte 15 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Veda Mektubu bu akşam Kanal D yayın akışında yer alıyor. Kanal tarafından son anda bir değişiklik yapılmaz ise dizi 11. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Ziya'nın geçirdiği kalp kriziyle Karlı ailesi derinden sarsılır. Durumu öğrenen Aslı, her şeye rağmen Mehmet’in yanında olmak ister ama karşılaştığı tavır düşündüğü gibi olmayacaktır. Çünkü Mehmet’in aklında babasının ona anlatmaya çalıştığı şey vardır. Seher, Ziya’nın yanında kalıp ona destek olmaya çalışırken karşısında Alanur’u bulur. Ama bu seferki çarpışmalarında ikisinin de yüreklerinde aynı dert vardır; sevdikleri adam yaşayacak mı?
Aslı ve Mehmet bir süre ayrı kalırlar ama kalpleri hala birbirleri için çarptığını fark edince süreci birlikte aşmaya karar veriler. Bebeklerinin kalp atışlarını duyduklarında ise sanki aşkları tazelenmiş gibi olur. İkisi birbirine emekler gibi, küçük adımlarla yaklaşırken Mehmet’in sürpriziyle aşklarına yeni bir katman eklenir. Ama güzel geçen günlere rağmen Mehmet’in aklındaki soru silinmemiştir. Babası ona ne söyleyecektir?
06:45 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Veda Mektubu
00:15 Üç Kız Kardeş
02:30 Kuzey Güney
04:45 Kavak Yelleri