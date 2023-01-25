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Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? Kadrosu yıldızlar geçidi!

25.01.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kanal D’nin, yapımını Most Production, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği yeni dizisi Veda Mektubu sete çıktı. Kadrosu ve hikayesi ile büyük yankı uyandıran diziden ilk kareler paylaşıldı. Peki, Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? Kadrosu yıldızlar geçidi!

Veda Mektubu dizisi için geri sayım başladı. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Peki, Veda Mektubu dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün? Veda Mektubu konusu ne, oyuncuları kimler? Kadrosu adeta yıldızlar geçidi olan dizi sete çıktı. İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Veda Mektubu dizinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Dizinin yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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VEDA MEKTUBU KONUSU NE?

Veda Mektubu dizisi; yıllar önce bir mektup yüzünden ayrılan aşıkların çocukları üzerinden gelişecek hesaplaşmayı ekrana getirecek.

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VEDA MEKTUBU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory’nin senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

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