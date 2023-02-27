Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte konusu ve oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ön plana çıkan Veda Mektubu dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirilen dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. Peki Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

VEDA MEKTUBU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Veda Mektubu dizisinde gerçek bir hikaye işleniyor.

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI