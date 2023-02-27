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  4. Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte konusu ve oyuncuları!

Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte konusu ve oyuncuları!

27.02.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk gibi isimleri yer aldığı Veda Mektubu dizisinin uyarlama olup olmadığı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında 27 Şubat'ta seyirciyle buluşacak olan Veda Mektubu dizisinin yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş yer alıyor. Peki Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte konusu ve oyuncuları!

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle ön plana çıkan Veda Mektubu dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer, Beykoz, Üsküdar ve Beyoğlu gibi semtlerinde gerçekleştirilen dizinin hikayesi Deniz Akçay tarafından kaleme alınıyor. Peki Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte detaylar...

Veda Mektubu dizisi uyarlama mı? Veda Mektubu dizisi hangi kitaptan uyarlama? İşte konusu ve oyuncuları!

VEDA MEKTUBU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Veda Mektubu dizisinde gerçek bir hikaye işleniyor.

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Bir mektupla ayrılan Alanur (Nurgül Yeşilçay) ve Ziya’nın (Selim Bayraktar) yolları yıllar sonra çocuklarının birbirlerine âşık olması ile kesişir. Çocukları üzerinden ikili arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Ziya ve Alanur’un ayrılıklarında rol oynayan Seher, oğluna söz geçirip onu düştüğü aşktan vazgeçirebilecek midir?

VEDA MEKTUBU OYUNCULARI

  • Nurgül Yeşilçay - Alanur Yıldız
  • Selim Bayraktar - Ziya Karlı
  • Rabia Soytürk - Aslı Yıldız
  • Emre Kıvılcım - Mehmet Karlı
  • Bennu Yıldırımlar - Seher Karlı
  • Hakan Karsak
  • Ümmü Putgül
  • Hande Elaman
  • Hazar Motan
  • Ahmet Kaynak
  • Elif Çakman
  • Kerem Alp Kabul
  • Asya Kasap
  • Elif Uslusoy
  • Deniz Altan
  • Elena Viunova
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