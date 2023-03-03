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Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'dan tartışma yaratacak sözler! "Kemal Sunal sadece bir oyuncuydu"

03.03.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisi ile ekranlara geri dönen Nurgül Yeşilçay’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kemal Sunal’ın filmlerinden sahnelerinin paylaşılması hakkında yorum yapan Yeşilçay, Sunal’ın sadece bir oyuncu olduğunu söyledi ve Levent Kırca’dan örnek verdi.

Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'dan tartışma yaratacak sözler! "Kemal Sunal sadece bir oyuncuydu"

Asmalı Konak dizisi ile hafızalara kazınan ünlü isim Nurgül Yeşilçay’ın son paylaşımı dikkat çekti. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve birçok ili etkileyen depremlerin ardından Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı’ndan bir sahnesinin paylaşılmasını eleştiren Yeşilçay’a, Berna Laçin de kayıtsız kalamadı.

Nurgül Yeşilçay sosyal medya hesabından “Arkadaşlar Kemal Sunal filmleri koyup “Vay be adam bugünleri görmüş” yazıyorsunuz ya!” sözleri ile başladığı açıklamasında “Yani ayıptır söylemesi ama rahmetli Kemal Bey maalesef sadece bir oyuncuydu! Senaryolarını o yazmıyordu! Mesela Kapıcılar Kralı senaryosu Umur Bugay;)) gibi gibi…” dedi.

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“LEVENT KIRCA SKEÇLERİ YAZIYORDU”

Güzel oyuncu Levent Kırca’nın kendi skeçlerini yazdığını söyledi ve açıklamasına “‘Vay be adam bugünleri görmüş’ kişisi olabilir! İkisi de mükemmel o ayrı” sözlerini ekledi.

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BERNA LAÇİN KAYITSIZ KALAMADI

Yeşilçay’ın açıklamasına yanıt veren Berna Laçin, “Canım benim Kemal Abi de çok farklı çalışırdı. Kemal Abi kişisel bakış açısını, dünya görüşünü yansıtan filmler seçip, her aşamasında da o filme yön veren bir oyuncuydu. Eline gelen senaryoyu alıp oynayan biri değildi, en küçük detayları yaratmayı severdi . Allah rahmet eylesin” dedi.

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