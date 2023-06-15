Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı güzelliğiyle büyüledi! Bakan bir daha baktı

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Annesi ve babasının izinden gitmeye karar veren Ada Yarar doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ada Yarar'ın sosyal medyadaki doğal pozlarına takipçileri; 'Çok güzelsin', 'Duru güzelliğin', 'Aynı annesi', 'Bakışları annesine benziyor' gibi yorumlar yapıyorlar.

Daha çok annesine benzetilen Ada Yarar, paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. 1999 yılında dünyaya gelen Ada şimdilerde 24 yaşında.

Annesi Bennu Yıldırımlar ile 2 yaşından itibaren tiyatro izleyemeye giden Ada Yarar bu sebeple oyunculukla ilgilenmeye başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini oyunculuk üzerine yaptı.

Ada Yarar, genç yaşta tiyatro oyunculuk kariyerine başladı. 2008 yılında çocuklar için İş Sanat çatısı altında düzenlenen 'Bir Sergiden Tablolar' isimli klasik müzik gösterisinde sahne aldı.

Aynı zamanda '3. Tekil Şahıs' tiyatro oyununda sahnedeydi. Eğitimine devam eden Ada Yarar, tiyatro çalışmalarını da sürdürüyor.



