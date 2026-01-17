İbrahim Tatlıses yeniden ifade verdi! Konserlerini erteleyip adliyeye koştu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında, eski menajeri Şule Yazar'ın suç duyurusu üzerine "başkasına ait bir malı teslim almaya ve malın alınmasına karşı koymaya teşebbüs" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Şikâyete konu olan olayın, Yazar adına kayıtlı olan ve Konak ilçesinde bulunan bir otelle ilgili olduğu belirtildi.

Tatlıses, şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İzmir Adliyesi'ne geldi. Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmeyen Tatlıses'in, Şule Yazar hakkında suç duyurusunda bulunduğu kaydedildi.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tatlıses, adliyeden ayrıldı.

KIZINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İbrahim Tatlıses birkaç gün öncede konserlerini erteleyip Bodrum Bitez Adliyesi’ne gelmiş kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olmuştu.