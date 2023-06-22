MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Veda Mektubu'nun yıldızı Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, görenler inanamadı! Meğer o da ünlüymüş

Veda Mektubu'nun yıldızı Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, görenler inanamadı! Meğer o da ünlüymüş

22.06.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği Alanur karakteriyle büyük beğeni toplayan Nurgül Yeşilçay sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak mayolu pozlarıyla çok konuşulan ünlü isim bu defa kardeşini paylaştı, görenler inanamadı. Güzel oyuncunun kardeşi de ünlü çıktı.

Veda Mektubu'nun yıldızı Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, görenler inanamadı! Meğer o da ünlüymüş

Başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuz başı pozlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel oyuncun son paylaşımı yine gündem oldu. Yeşilçay, bu defa sete ziyarete gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşıp takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Nurgül Yeşilçay KARDEŞİ PAYLAŞIM

Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yeşilçay'ın kardeşi Tuğtekin Yeşilçay, setlerde yapım koordinatörü olarak çalışıyor.

Nurgül Yeşilçay kardeşi

Tuğtekin Yeşilçay bir dönem İstanbullu Gelin dizisinin yapım koordinatörlüğünü de üstlenmişti. Yeşilçay, ayrıca daha önce birçok dizide oyunculuğu da denedi.

Nurgül Yeşilçay 1

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Yeşilçay’ın son hali gündem olmuş verdiği kilolar dikkat çekmişti.

Nurgül Yeşilçay 2

16 kilo vermeyi başaran Nurgül Yeşilçay mayolu pozları çok konuşulmuştu.

Nurgül Yeşilçay 3

Nurgül Yeşilçay 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Final bölümünde şaşırtan hata! Gündem oldu Final bölümünde şaşırtan hata! Gündem oldu
Reha Muhtar hakkında akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti anlattıReha Muhtar hakkında akılalmaz iddialar! Yaşadığı dehşeti anlattı
Karne almaya giden öğrenci, 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendi! Karne almaya giden öğrenci, 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendi!
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay sosyal medya Oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

İşte Merkez Bankası faiz kararına piyasaların ilk tepkisi…

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama

Kira düzenlemesiyle ilgili önemli açıklama

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

Fragman bile gündem olmasına yetti! Sosyal medyayı salladı

Fragman bile gündem olmasına yetti! Sosyal medyayı salladı

Memur maaş artışı ve emekli zammı için Torba Yasa geliyor!

Memur maaş artışı ve emekli zammı için Torba Yasa geliyor!

Günün Videosu

Bu adam, cesur köpek dostunu test etmek için boğuluyor numarası yapıyor
Bu adam, cesur köpek dostunu test etmek için boğuluyor numarası yapıyor

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Düğünden 2 gün sonra boşandı! Gelin ve kayınvalidenin yemek kavgası...

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

“Hamile adam” deniliyordu! 36 yıl boyunca içinde ikiziyle yaşadı

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.