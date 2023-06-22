Veda Mektubu'nun yıldızı Nurgül Yeşilçay kardeşini paylaştı, görenler inanamadı! Meğer o da ünlüymüş

Başrollerini Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar ile paylaştığı Veda Mektubu dizinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından sıkça söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, havuz başı pozlarıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

Güzel oyuncun son paylaşımı yine gündem oldu. Yeşilçay, bu defa sete ziyarete gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşıp takipçilerine "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Ünlü ismin bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yeşilçay'ın kardeşi Tuğtekin Yeşilçay, setlerde yapım koordinatörü olarak çalışıyor.

Tuğtekin Yeşilçay bir dönem İstanbullu Gelin dizisinin yapım koordinatörlüğünü de üstlenmişti. Yeşilçay, ayrıca daha önce birçok dizide oyunculuğu da denedi.

VERDİĞİ KİLOLAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güzelliği ve oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Yeşilçay’ın son hali gündem olmuş verdiği kilolar dikkat çekmişti.

16 kilo vermeyi başaran Nurgül Yeşilçay mayolu pozları çok konuşulmuştu.





