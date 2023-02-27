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Veda Mektubu'nun yıldızı Rabia Soytürk'ün eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

27.02.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rabia Soytürk, Veda Mektubu adlı yeni dizide 'Aslı Yıldız' karakterine can veriyor. Son olarak Duy Beni dizisinde 'Ekim' rolüyle hafızalara kazınan Rabia Soytürk, yeni dizisi Veda Mektubu ile ekranlara geri döndü. Oyunculuğunun yanında özel hayatı da merak edilen Rabia Soytürk'ün daha önce rol arkadaşı olan eski aşkını görenler gözlerine inanamadı.

Veda Mektubu'nun yıldızı Rabia Soytürk'ün eski aşkı rol arkadaşı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Veda Mektubu dizisi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Dizinin başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Rabia Soytürk, Selim Bayraktar, Bennu Yıldırımlar, Emre Kıvılcım gibi isimler yer alıyor. Oyuncularından Rabia Soytürk'ün özel hayatı merak edildi. İşte görenlerin şaşıp kaldığı Rabia Sotürk'ün kendisinden de ünlü eski aşkı...

ESKİ AŞKI ROL ARKADAŞI ÇIKTI!

26 yaşındaki Rabia Soytürk'ün oyunculuk hayatı başrollerini Haluk Bilginer ve Cansu Dere'nin paylaştığı Şahsiyet dizisi ile başlamıştı.

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Güzel oyuncu daha önce Duy Beni, Alparslan: Büyük Selçuklu, Benim Adım Melek, Özgür Dünya, Şahsiyet, Gülperi ve Çukurdakiler dizilerinde rol aldı.

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Ekranların yeni dizisi Veda Mektubu'nda rol alan Rabia Soytürk bir dönem rol arkadaşı olan oyuncu Mustafa Mert Koç ile aşk yaşadı.

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2019 yılında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat veren Rabia Soytürk, dizideki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

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Mustafa Mert Koç son olarak Melisa Aslı Pamuk ile aşk yaşarken Rabia Soytürk'ün adı şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışmıştı ancak ikiliden bir açıklama gelmedi.


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