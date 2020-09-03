Vedad Ibisevic Schalke 04'te

36 yaşındaki Ibisevic, Schalke 04'e transfer oldu... Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Bosna Hersekli forvet ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Motivasyonunun yüksek olduğunu kaydeden Ibisevic, "Tecrübem ve niteliklerimle üzerime düşeni yapmayı ve takımla başarılı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Almanya'da Aachen, Hoffenheim ve Stuttgart takımlarının da formasını giyen Vedad Ibisevic, Hertha Berlin'de geçen sezon 27 maçta 9 gol atmıştı.
(AA)
F.Bahçeli isim Süper Lig ekibine gidiyor
TFF'den seyircisiz oynama kararı
Fenerbahçe'ye Sosa'dan haber
Ünlü kulüpte 18 futbolcu pozitif
Anders Trondsen'den Sörloth itirafı
Falcao G.Saray'dan ayrılıyor
Trabzonspor'a Sörloth'tan kötü haber
Galatasaray'a transfer şoku
Beşiktaş'tan yeni forvet hamlesi
Maçlar seyircili mi oynanacak?
Beşiktaş, yeni transferini resmen açıkladı!
Koray Günter'in yeni takımı belli oldu
Serie A'da 2020-2021 fikstürü belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum