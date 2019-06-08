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Vedat İnceefe: Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.06.2019 07:49 | Son Güncelleme

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, Arnavutluk maçının son dakikalarındaki hakem kararları hakkında, “Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi. Faul olmuş olabilir ve korner değildi. Hakemin bize vermiş olduğu eksi puan diyelim” dedi.

Vedat İnceefe: Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ikinci maçında İstanbul’da karşılaştığı Arnavutluk ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Dışarıda kazanmıştık. O maç da kolay olmamıştı, pozisyon vermiştik. İçeride en kötü ihtimalle kazanmamız lazımdı. Ona göre çalıştığımız şeyler vardı. İlk yarı hayat geçiremedik. Etkili olmasını beklediğimiz oyuncuların gününde olmamasından kaynak neden dolayı pozisyona giremedik. İlk yarı işi bitirmeyi düşünürken ikinci yarı gol yedik. Ondan sonra hamlelerimizi yaptık. Golü bulduktan sonra korumamız Lazımdı. Hakemin son dakikada verdiği karar doğru değildi. Faul olmuş olabilir ve korner değildi. Hakemin bize vermiş olduğu eksi puan diyelim” diye konuştu.

Kosova maçı hakkında da konuşan İnceefe, “Kosova iyi bir ekip. Yeni yapılanmada içindeler. Etkili oyuncuları var. Fiziki açıdan iyi bir ekiple oynayacağız. Orada inşallah galip gelmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"FRANSA'NIN ELİNDEKİ KADRO YERYÜZÜNDEKİ EN İYİ KADROLARDAN BİRİ"

A Milli Futbol Takımı’nın Fransa ile oynayacağı müsabaka için ise Vedat İnceefe, “Zor maç. Dünya şampiyonuna karşı oynayacaksınız. Elindeki kadro yeryüzündeki en iyi kadrolardan biri. 3 tane alternatifli kadrosu var. Ama biz duyguları ile oynayan bir takımız. Sahadaki 11’de oyuncular taraftarlara yaşatırsa çok farklı bir şey olabilir, neden olmasın. Bunu Şenol hoca senelerden beri yaptı” ifadelerini kullandı.

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