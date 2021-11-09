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Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu!

09.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye ediyor. Vedat Milor, son olarak 'Z kuşağı' ile ilgili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı olay oldu!

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

"Z KUŞAĞI İLE OLAN DİYALOĞUMU..."

Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:

"Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana:

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Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Takipçileri, "Sizin kuşaklar üstü olduğunuza kanaat getirdim", "Vedat bey siz asla boomer değilsiniz..." yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Milor
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