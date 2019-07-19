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Vedat Muriç: Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Muriç, "Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim" dedi.

Vedat Muriç: Adımı bu tarihe yazdırmak için geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, adını sarı-lacivertli kulübün tarihine yazdırmak istediğini söyledi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen forma tanıtımına katılan Vedat Muriç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük, mutluyum. Formaların eskisi yenisi fark etmez, mazisi kalır. Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah." diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin yeni transferlerinden Max Kruse de yeni formaları çok beğendiğini kaydederek, "Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil, genel olarak formalar çok güzel." dedi.

Takımın yeni isimlerinden Garry Rodrigues ise "Üç formayı da çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günlerim, gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Vedat Muriç Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ah ulan para sen nelere kadirsin:)))
arkadaşlar neden Fenerbahçe nin maç önü forması yok ???? hepsinin var büyük takımların ama ...
hahahahhaa sanarsın messi :))
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