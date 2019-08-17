SPOR

Vedat Muriç: Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.08.2019 22:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Vedat Muriç: Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Muriç, yeni sezonda ilk hafta itibarıyla bu çalışmaların meyvelerini toplayacaklarını söyledi. Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefinin olmadığının altını çizen Muriç, sarı lacivertlilerin tüm camia olarak kenetlenip şampiyon olacağına yürekten inandığını ifade etti.

Kosovalı forvet, yeni sezon çalışmalarıyla ilgili, "Kampa birkaç gün gecikmeyle katıldım. O günden bu yana takımın eforu, çalışma azmi bütün teknik ekibi çok mutlu etti, biz de çok mutluyuz. Çok sıkı çalıştık. Geçen seneyi kesinlikle kimsenin hatırlatmayacağı bir sezon yaşayacağımıza eminiz. O yönde çalışmalarımız devam etti" dedi.

"İNANILMAZ DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"
Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacağı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden 25 yaşındaki oyuncu,"Maç da geldi çattı. 2 gün sonra Kadıköy'de taraftarımızın karşısında lige başlıyoruz. Ben yeni transfer olarak hocam şans verirse resmi olarak ilk defa sahaya çıkacağım. İnanılmaz duygular içerisindeyim. Normalde maçlardan önce hiç heyecanlanmıyordum, maç esnasında heyecanım başlıyordu ama bu sefer heyecan 1 gün önceden başlıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bunun meyvelerini bu haftadan itibaren toplamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA HEDEFİ YOKTUR"
Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefinin olmadığını vurgulayan Muriç, "Herkes bunun bilincinde; Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur. Kadromuz bu ligin çok üstünde. Elimizden geldiği kadar çalışarak, özverili bir şekilde tüm camia olarak kenetlenerek bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum. Buna canıgönülden inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı" ifadelerini kullandı.

Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"Örnekler DNA testine gönderildi! "Sultanın zehirlenip zehirlenmediği tespit edilecek"
F.Bahçe'ye transfer müjdesiF.Bahçe'ye transfer müjdesi
Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriç Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Öğretmen komşu dehşeti yaşattı! Korkunç anlar kamerada

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Hobi olarak başladı, seri üretime geçti! Tanesini 15 TL'den satıyor

Galatasaray'da istifa depremi

Galatasaray'da istifa depremi

Falcao'da son dakika gelişmesi

Falcao'da son dakika gelişmesi

F.Bahçe'ye transfer müjdesi

F.Bahçe'ye transfer müjdesi

Milan'dan Başakşehirli isme kanca

Milan'dan Başakşehirli isme kanca

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

F.Bahçe'ye Kolarov'dan kötü haber!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bayern Münih - Fenerbahçe

Bayern Münih - Fenerbahçe

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vedat Muriç: Fenerbahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur

''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''

Fenerbahçe'nin istediği Simon Kjaer, Espanyol maçının kadrosuna alınmadı

F.Bahçe'ye transfer müjdesi

Fenerbahçe Rıza Durmisi yarışını kazandı ve anlaşma sağladı

Transfer yarışını F.Bahçe kazandı!

Michael Frey Nürnberg'e kiralanıyor

İşte Frey'in yeni takımı!

Garry Rodrigues: Mazeretimiz olamaz, hedefimiz şampiyonluk

''Mazeretimiz olamaz, hedefimiz şampiyonluk''

Fenerbahçe Kulübü: İmtiyazsız bir futbol ortamı diliyoruz

F.Bahçe'den yeni sezon mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.