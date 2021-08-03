Vedat Muriç sağ gösterip sol vurdu! Sürpriz transfer

Yaz transfer sezonunda adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç'in yeni takımı belli oluyor.

Fenerbahçe'den Lazio'ya rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Bosnalı golcü İtalyan ekibinde beklenen performansı ortaya koyamayınca transfer listesine koyuldu. Sarı lacivertlilerle transfer söylentisi çıkan ve Ali Koç'un transfer için girişimlerinin olmadığı açıklamasının ardından Muriç'e La Liga'dan talip olduğu iddia edildi

TEKLİF VALENCIA'DAN

Ajansspor'un haberine göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Valencia, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor. İspanya futbolunu ekonomik açıdan sarsan pandemi nedeniyle Valencia'nın Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna kiralık olarak teklif yapacağı belirtildi.

Hazırlık maçlarında etkili olan golcü oyuncu hakkında Lazio'nun yeni teknik direktörü Mauricio Sarri'nin kararını vermesi bekleniyor. Daha sonra İspanyol takımı harekete geçecek.

LAZİO'DA SADECE 2 GOL

Lazio'da 34 resmi maçta 2 gol atabilen Vedat Muriç, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de 36 resmi maçta oynamış ve 17 gol - 6 asist yapmıştı.



