Vedat Muriqi açıkladı! 'Galatasaray'da oynamak istiyorum'

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde büyük bir çalım atmak üzere. Çaykur Rizespor'da başarılı bir sezon geçiren Vedat Muriqi, Galatasaray forması giymeye çok yakın.

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Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Vedat Muriqi transferini bitirdiğini söyledi. Volkan Demir, 'Vedat Muriqi gelecek sezon Galatasaray forması giyecek' diyerek transfere nokta konulduğunu belirtti.

VEDAT MURIQI: GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYORUM

Öte yandan Vedat Muriqi de transferiyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

A Spor'a açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer olmak istediğini belirterek 'Gelecek sezon Galatasaray'da oynamak oynamak istiyorum' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, Muriqi için Çaykur Rizespor'a 3 milyon euro ve bir oyuncu teklif ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi..

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla 36 maça çıkan Vedat Muriqi, 17 gol atıp 8 asist yaptı ve Karadeniz ekibinin başarılı sezonunda büyük bir pay sahibi oldu.

