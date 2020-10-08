SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

İTALYA HABERLERİ  | 08.10.2020 23:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ve sonrasında yakalandığı koronavirüsten kurtulan Kosovalı Vedat Muriqi, ilk antrenmanına çıktı. Muriqi, idmanda attığı gollerle İtalyan basının dikkatini çekti.

Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu

Transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya katılan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yeni kulübüyle siftah yaptı.İtalya'ya gittikten sonra koronavirüse yakalanan ve 15 günlük karantinanın ardından hastalığı yenen Kosovalı futbolcu, Lazio ile ilk antrenmanına çıktı.

İdmanda gösterdiği performansla göz dolduran Muriqi, attığı gollerle de İtalyan basınının dikkatini çekti.

"VEDAT COŞTU"

talyan basınına manşet olan Vedat Muriqi ile ilgili "Vedat coştu" şeklinde başlıklar atıldı. Vedat Muriqi Fenerbahçe'de geçirdiği tek sezonda 17 gol 6 asistlik performans sergilemiş ve Avrupa kulüplerinin listesine girmişti.

26 yaşındaki futbolcu, uzun uğraşlar sonucunda 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
İtalya'nın şakası yok: 6-0!İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Kayıp genç kız bulundu, ablasına cinsel saldırıyla suçladığı babası tutuklandı
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Altınordu yıldız isme imzayı attırıyor
Mesut Özil'e şok! Resmen açıklandı
Mesut Özil'e şok! Resmen açıklandı
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Diego Perotti'den sakatlık açıklaması
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Terim'in ekibinde bir ayrılık daha kapıda!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
İtalya'nın şakası yok! Moldova'ya tam 6 gol birden!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Lille, Roma'nın Zeki Çelik için gelen teklifini reddetti
Roma'dan Zeki'ye kanca!
Nikola Kalinic Hellas Verona'ya transfer oldu
Ve Nikola Kalinic imzayı attı! İşte yeni takımı....
Milan Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
Eljif Elmas, koronavirüse yakalandı
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.