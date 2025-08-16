Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmada 2 kırmızı kart gören Mallorca'da özellikle Vedat Muriqi'nin pozisyonu sosyal medyada da konu oldu.

6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Morlanes'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan 6 dakika sonra Vedat Muriqi, Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Topa yükselmek isterken ayağıyla kaleciye vuran Muriqi, VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART VERMİŞTİ

Pozisyonu ilk aşamada tam göremeyen maçın hakeminin VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart göstermesi sosyal medyada eleştirildi.