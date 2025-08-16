SPOR

Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var

Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, La Liga'nın bu sezonki ilk maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Mallorca'da Vedat Muriqi'nin gördüğü kırmızı kart görenleri hayrete düşürdü.

Emre Şen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga'nın ilk hafta maçında Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Mallorca, Barcelona'yı konuk etti. Karşılaşmada 2 kırmızı kart gören Mallorca'da özellikle Vedat Muriqi'nin pozisyonu sosyal medyada da konu oldu.

6 DAKİKADA 2 KIRMIZI KART

Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var 1

Morlanes'in kırmızı kart gördüğü pozisyondan 6 dakika sonra Vedat Muriqi, Barcelona kalecisi Joan Garcia'ya çok sert bir müdahalede bulundu. Topa yükselmek isterken ayağıyla kaleciye vuran Muriqi, VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.

ÖNCE SARI KART VERMİŞTİ

Vedat Muriqi, Barcelona kalecisini tekmesiyle yere serdi! Maçın hakemine ağır tepki var 2

Pozisyonu ilk aşamada tam göremeyen maçın hakeminin VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart göstermesi sosyal medyada eleştirildi.

