Vedat Muriqi cumartesi günü Roma yolcusu

İtalya Serie A takımlarından Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, cumartesi günü sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç kariyerine İtalya'da devam edecek.

Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Kosovalı golcü cumartesi günü Roma'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İtalyan ekibinin Muriç için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor. Vedat Muriqi geçen sezon sarı lacivertli formayla 36 resmi maça çıkarken 17 gol attı ve 7 de asist yaptı.

(AJANSSPOR)



