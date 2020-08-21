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Vedat Muriqi cumartesi günü Roma yolcusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

Son yılların en hareketli transfer dönemini geçiren Fenerbahçe'de gelen isimlerin yanı sıra ayrılacak isimler ile de ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriqi'in büyük bir bonservis bedeli Lazio'ya transfer edildiği ifade edilmişti. Yıldız forvetin 22 Ağustos Cumartesi günü sözleşme imzalamak için Roma gideceği belirtildi. Vedat, geçtiğimiz sene sarı lacivertli forma ile 36 resmi maça çıkarken 17 gol attı ve 7 de asist yaptı.

Vedat Muriqi cumartesi günü Roma yolcusu

İtalya Serie A takımlarından Lazio ile anlaşan Vedat Muriqi, cumartesi günü sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriç kariyerine İtalya'da devam edecek.

Lazio ile 5 yıllık anlaşma sağlayan Kosovalı golcü cumartesi günü Roma'ya giderek yeni takımıyla sözleşme imzalayacak. İtalyan ekibinin Muriç için Fenerbahçe'ye 18 milyon Euro bonservis ödemesi bekleniyor. Vedat Muriqi geçen sezon sarı lacivertli formayla 36 resmi maça çıkarken 17 gol attı ve 7 de asist yaptı.

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Abi Fenebahçe daha dün resmi bildiri yayınladı böyle birşey yok diye.Neyin kafasini yaşıyorsunuz?
İyi adamın Türkiye’de ne işi var. Bize 30 yaş üstü lazım
22M € yolcu ver gitsin, yerine Fode Koita ya da Jean-Pierre Nsame alınmalı.
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