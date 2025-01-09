Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye açık kapı! "Böyle bir teklif gelirse..."

İspanya La Liga takımlarından Real Mallorca formasını terleten Vedat Muriqi, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Kosovalı golcü, gelen Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ülkemizde Giresunspor, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe formalarını terlettikten sonra, Avrupa'da sırasıyla, Lazio ve Mallorca'da forma giyen Vedat Muriqi, geleceğine dair TivubuSpor'a açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ Mİ?'

Çıkan iddiaları yanıtlayan Kosovalı, "Fenerbahçe'den teklif geldi mi?" sorusuna, "Kulübüm tekliflere kapalı, hiçbir şekilde teklif duymak istemiyorlar. Yaz transfer dönemine kadar kadar çıkışımı mümkün görmüyorum." yanıtını verdi.

"GERİ DÖNMEK İSTERİM"

"Fenerbahçe'ye geri dönmek istediğini dile getiren Muriqi, "Tabii ki geri dönmek isterim. Profesyonel futbolculuğuma Türkiye'de başladım. Rize, Giresun, Gençlerbirliği benim için çok değerli. Bir daha fırsatımız olursa, eşimle ailemle düşünüp karar veririz. Fenerbahçe'nin yeri tabii ki... İlk defa büyük kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Kısa olsa da güzel anılar biriktirdim. Bireysel açıdan iyi performans yakaladım. Kosova'da da takip ediliyor Türkiye Ligi. Fenerbahçe'nin yeri bende apayrı. Bana Avrupa kapısını açan, Vedat Muriqi olmamı sağlayan kulüplerden birisi." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE PUAN FARKINI KAPATABİLİR"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da ayrı bir parantez açan Vedat Muriqi, "Puan farkı 8. Oyun olarak Galatasaray bir tık üstün oynuyor. Okan Hoca'nın da etkisi var. Kadro kalitesi olarak her iki takım eşit. Fenerbahçe'nin alacağı seri galibiyetlerle puan farkını kapatacağını düşünüyorum." dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Real Madrid'de top koşturan Milli yıldızımız Arda Güler'e de değinen Kosovalı golcü, "Arda Güler ile aynı takımın formasını giydim. Bu akşam Arda Güler ile karşılaşacağım için çok mutluyum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcusu olabilir. Yaşı çok genç. Dünyanın en büyük kulübünde oynuyor. Allah yolunu açık etsin. Her şeyi hak ediyor." ifadelerini kullandı.