Vedat Muriqi'den flaş sözler! Türkiye'nin şifresini çözdü: "Romanya maçını izledim..."

2026 Dünya Kupası elemeleri final karşılaşmasında Kosova evinde Millilerimizi ağırlıyor. Zorlu maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Franco Foda ile golcü oyuncu Vedat Muriqi final maçına değindi.

"ŞANSIMIZ %50!"

Franco Foda: "Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de bileğimizin hakkıyla buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak.

Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadım. Bize daha uzun boylu oyuncular lazımdı. Yarınki maç için karar vereceğiz."

"TOPU ALDIĞIMIZDA KONTRA ATAKLAR YAPACAĞIZ..."

"Taktiğimi açıklayamam. Fakat, Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa paslarla hücum ediyorlar. Biz topu aldığımız anda kontrataklar yapacağız.

Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde! Basın toplantısı bile coşkulu. Daha önce hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci, muhabir yoktu!

Slovakya'dan 3 gol yedik ama Slovakya çok iyi bir takımdı. 2 golü kendi hatalarımızdan yedik. Bu maçta önlem alacağız. En büyük artımız, bu maçı kendi sahamızda oynayacak olmamız."

VEDAT MURIQI'DEN FİNAL İTİRAFI!

Eski Fenerbahçeli yıldız, "Sahadakilerin hepsi benim yakın arkadaşım" diyerek iki ülke arasındaki bağın altını çizdi. Türkiye’nin ilk yarıdaki performansını yakından takip ettiğini belirten Muriqi, 2026 Dünya Kupası biletinin sahibini belirleyecek olan bu tarihi eşleşmeye dair samimi itiraflarda bulundu.

"YARINKİ MAÇ BAMBAŞKA..."

Türkiye'de geçirdiği yılların ardından Ay-Yıldızlı ekipteki birçok oyuncuyla yakın ilişkisi olduğunu belirten Muriqi, bu eşleşmenin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

Vedat Muriqi: "Ben sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Biz elimizden geleni yapacağız."

"ROMANYA MAÇINI SEYRETTİM!"

Türkiye’nin son dönemdeki oyun gelişimini yakından takip ettiğini belirten Vedat Muriqi, Millilerimizin ilk yarı performansına parantez açtı. Kosovalı futbolcu "Türkiye'nin Romanya maçını izledin mi? Türkiye'nin güçlü ve zayıf yönleri neler?" sorusu üzerine ise

"Romanya maçının ilk devresini seyrettim. İlk devrede 2 pozisyonu vardı Türkiye'nin. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." yanıtını verdi.