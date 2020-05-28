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Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.05.2020 10:19 | Son Güncelleme

Adı birçok takımla anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Kosovalı forvet, "Kararı Fenerbahçe verir" ifadesini kullandı.

Bir Arnavutluk spor sitesinin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına katılan Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

Türkiye'nin en büyük kulübünde oynadığını ve transferinin Fenerbahçe'ye bağlı olduğunu ifade eden 26 yaşındaki golcü, "Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Transfer pazarı hakkında konuşamam. 3 yıllık sözleşmem var ve her şey kulübe bağlı. Kararı Fenerbahçe verir. Fenerbahçe taraftarıyım. Önce kulübün isteği gelir, ardından Vedat Muriqi'nin" ifadesini kullandı.

Kosovalı forvet Zlatan Ibrahimovic yakıştırmaları için, "Ibrahimovic gibi bir golcü ile kıyaslanmak bir gurur" derken, transferiyle ilgili son sözün Fenerbahçe'de olduğunu belirtti ve "Sözleşmemin sonuna kadar elimdem gelenin en iyisini yapacağım" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen Süper Lig'in geri dönüşü ile ilgili soru üzerine Muriqi, "İki kez ligin 12 Haziran'da başlayacağına dair karar aldılar. Son karar 29 Mayıs Perşembe günü belli olacak. Bir hafta daha ertelenebilir ve 19 Haziran'da başlayabilir. Hazır olacağımıza inanıyorum" cevabını verdi.

SON TALİP RENNES

Serie A ekibi Lazio, Premier League ekibi Tottenham ve Slaven Bilic'in çalıştırdığı Championship ekibi West Bromwich Albion'un ardından Vedat Muriqi'nin son talibinin Fransa Ligi'nin flaş takımı Rennes olduğu belirtilmişti. Sezon başında Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 26 yaşındaki Kosovalı forvet, sarı lacivertli forma altında 25'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 28 maça çıktı. Ligde 13 gol 5 asist, kupada ise 2 gol 1 asistle oynayan Vedat Muriqi, takımına toplamda 15 gol 6 asistlik katkı sağladı.

(AJANSSPOR)


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