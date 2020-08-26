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Vedat Muriqi'e 19 milyon Euro bonservis

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2020 09:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti, en sonunda İtalya'nın yolunu tuttu. Uzun süredir transferi beklenen 26 yaşındaki futbolcu konusunda düğüm çözüldü. Çizme temsilcisi, bonservis bedeli olarak 19 milyon Euro'nun yanı sıra stoper Bastos'u da sarı lacivertli takıma verecek.

Vedat Muriqi'e 19 milyon Euro bonservis

Yapılan uzun pazarlıkların ardından Fenerbahçe ve Lazio, Vedat Muriqi transferi konusunda anlaşma sağladı.

tuttomercato’nun iddiasına göre; Lazio, sarı-Lacivertli takıma 19 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ancak Muriqi’nin bedeli bu parayla da sınırlı kalmadı. Serie A temsilcisi, bonservis bedelinin yanı sıra 29 yaşındaki stoper Bastos’u da Kanarya’ya yolladı. Sarı-lacivertli takım uzun süredir Angola’lı futbolcuyla ilgileniyordu. Böylece 1 taşla 2 kuş vurulmuş oldu.

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TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 16 maça çıkan Bastos, 1 gol kaydetti. 1.80 boyundaki futbolcu, Angola Milli Takımı’nın da vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Çok sayıda oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, harcama limitleri konusunda sıkıntılıydı. Ancak 19 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle birlikte limit problemi de aşılmış oldu. Kanarya, transfer döneminin sonuna kadar çalışmalarını sürdürecek. Bu süreçte takımdan başka ayrılanlar da olacak.

ENNER VALENCİA TAMAM

Vedat Muriqi’den alınacak 19 milyon Euro'nun yüzde 15’i eski kulübü Çaykur Rizespor’a verilecek. Bu da yaklaşık 3 milyon Euro ediyor. Yani Fenerbahçe’nin kasasına net olarak 16 milyon Euro girecek. Vedat Muriqi, daha önce yaptığı açıklamalarda Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediğini belirtmişti. Lazio da uzun yıllar sonra yeniden Devler Ligi vizesini almıştı. Bu arada Fenerbahçe, bir süredir boşta bulunan 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaştı. Valencia yakında kampa katılacak.

(AKŞAM)

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Boınservis demeyelim ona çok kibar olmuş. Katakulle bedeli diyelim.
o katogilla işleri en iyi gs yapar
sizin şaibeli şekilde alıp dünya para verdiğiniz ciagne gibi mi, ya da şu kadar paraya kiralıyoruz ama maaşını biz vereceğiz gibi mi. kedi misalisiniz gülüyorum. fetoşlar sizi.
@mertpekcan futbolun hiç bir harfinden anlamadığın ve sadece soda içerek geçmeyecek olan bir transfer
@mertpekcan he katakulliyi en pahalı oyuncumuzla yapacağız :D
@mertpekcan diagne falkao nzanzi keh keh keh
soda istermisin...
Hahaha yine Vedat haberi 19 Milyon Euro çok komik 5 verene vermeleri lazım.
@dogantalip neyi komik george hagiden daha iyi futbolcu yolun açık olsun vedat
zorunuza gittiğini bu kadar belli etmeyin,, adam ingiltere milli maçlarında vitrin yaptı,, yoksa kimse tanımıyordu
O kalitede o para çok az
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