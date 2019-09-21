Vedat Muriqi: Falcao kendini kanıtlamış bir forvet

Süper Lig’de Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, “İlk golü yedikten sonra zorlandık ama ikinci yarı oyunun tamamen bizdeydi. İyi mücadele ettik ve sonunda golde geldi. Mutluyuz önümüzde derbi var. Umarım iyi hazırlanıp derbiden 3 puanla döneceğiz” dedi.

"HEDEFİM EFSANELER ARASINDA YER ALMAK"

Fenerbahçe’deki performansı hakkında konuşan Muriqi, “Bireysel performansımı konuşmak istemiyorum. Sonuçta takım kazanırsa bir şey ortaya çıkar. Elimden geldiği kadar takıma gol olsun, asist olsun, ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Dünyadaki kulüplerin scoutları her yerde futbolcu izliyor. Bunların olması normal. Geçen senede 10 hafta kala Fenerbahçe ile ismim anılıyordu. Bu durum beni olumsuz etkilemez, daha büyük başarılar için motive eder. Benim öncelikli hedefim Fenerbahçe burada uzun yıllar oynayıp efsaneleri arasına yazdırmak istiyorum” diye belirtti.