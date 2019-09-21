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Emre Belözoğlu: 13-14 gündür düz koşu bile yapmadım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2019 22:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de ilk yarının son bölümünde oyuna giren kaptan Emre Belözoğlu, 2-1'lik Ankaragücü galibiyetini değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu, "13-14 gün düz koşu bile yapmadım. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk bu tür maçlardan geliyor. Önümüzdeki hafta derbinin olduğunu da düşünürsek bu 3 puan çok önemli" dedi.

Emre Belözoğlu: 13-14 gündür düz koşu bile yapmadım

Dün hayatını kaybeden Neslican Tay'ı anarak sözlerine başlayan Emre, "Hayatını kaybeden arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta her şeyi kaybedebilirsiniz ama rengi ne olursa olsun bütün insanlığa mücadelenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gösterdi. Herkese önemli duruşun ne olduğunu gösterdi. Mekanı cennet olsun" dedi.

13-14 gündür düz koşu dahi yapmadığını söyleyen Belözoğlu, "Dün sadece yarım saat takımla çalışabildim. 13-14 gün düz koşu bile yapmadım. Kazanmak önemliydi. Şampiyonluk bu tür maçlardan geliyor. Önümüzdeki hafta derbinin olduğunu da düşünürsek bu 3 puan çok önemli" şeklinde konuştu.

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Maçı koparamadıklarını belirten 39 yaşındaki futbolcu, "Ankaragücü de golü bulabilirdi. Çok sıkıntı yaşadık. Bu tür maçları daha önce koparmamız lazımdı. Bunu yapabilecek kalitemiz var ama yapamadık" dedi.

Takıma liderlik yapmaya çalıştığını ifade eden Emre Belözoğlu, "Gerek medyada ve sokağa çıktığımda övgü dolu sözler duyuyorum. Teşekkür ederim. Saha içinde elimden geldiğince liderlik yapmaya çalışıyorum. 4 sene Başakşehir'de çok güzel günlerim geçti. Çok iyi ve şampiyonluğa oynayan bir takım kurduk ama arkanızda taraftar varsa çok farklı oluyor ve siz bunu sahada hissediyorsunuz. Daha çok erken tabii ki. Çok çalışıyorum ama en büyük güç camianın büyüklüğü ve taraftarımızın gücü..." ifadelerini kullandı.

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OZAN TUFAN: FENERBAHÇE'DE KAPTANLIK YAPMAK TARİF EDİLEMEZ

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, beIN Sports'a konuştu. Hatalı bir gol yediklerini belirten milli futbolcu, bekletinlerin farkında olduklarını söyledi.

"Öncelikle taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Bugün sahada belki keyifli bir futbol yoktu ama derbi öncesi galibiyet önemliydi. Hatalı bir gol yedik ama bunu çalışarak düzeltmemiz gerekiyor. Mutluyuz, gururluyuz. Kendi adıma da gururluyum. Beklentinin farkındayız ve karşılamaya çalışıyoruz.

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Fenerbahçe’de beşinci yılıma giriyorum. Kaptanlık olayı benim de çok hoşuma gitti. Bu mutluluk tarif edilemez. İlk bandı Alanya’da taktığımda uyuyamadım. Fenerbahçe’de kaptanlık yapmak tarif edilemez, gurur duyulası bir olay. Ancak benim için önemli olan Fenerbahçe’nin en iyi yerde olması."

ZANKA: DERBİDE DAHA İYİ OLMALIYIZ

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe evinde MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertlilerde Zanka, mücadeleyi yorumladı.

İşte Zanka'nın açıklamaları;

"Bazen şanslı olabiliyorsunuz. 1-0 geriye düşmüştük, sonrasında beraberlik golünü attığım için mutluyum. Takım adına önemli bir goldü.

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Bu tarz hatalar olabiliyor. Geçen hafta yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Bu hafta da kazandık ama yaptığımız hatalardan memnun değiliz. Birçok yeni oyuncu var, zamanla daha iyi olacağız.

Önemli bir derbi, dünyanın en önemli derbilerinden biri... Biz de yabancı oyuncular olarak buraya gelirken bu derbinin önemini bilerek geliyoruz. Orada daha iyi bir performans sergilememiz gerekiyor."

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Fenerbahçe emre belözoğlu ozan tufan Zanka

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