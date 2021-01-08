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Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.01.2021 17:18 | Son Güncelleme

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için nabız yoklayan Galatasaray, Kosovalı golcüden yanıt aldı. 26 yaşındaki oyuncu, İtalya'dan ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili çok net konuştu. İşte detaylar...

Vedat Muriqi, Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı!

Galatasaray devre arasında forvet bölgesine hata yapmaksızın nokta atışı bir forvet istiyor. İddialar arasında Vedat Muriqi de var.

LAZIO OLUMSUZ

Lazio da Vedat Muriqi'yi bırakmayı çok düşünmüyor. İtalyan yöneticiler, Pastorello'ya, Vedat için ciddi bir bonservis bedeli ödediklerini, 6 ayda vazgeçerlerse taraftarlardan büyük tepki alacaklarını anlattı. Ayrıca Muriqi ayrılırsa o kalibrede ve değerde bir forvet oyuncusu almaları için zorunluluk doğuracağından bahsettiler. Muriqi, İtalya'da beklentilerin altında kaldı. Sadece 7 maçta Lazio forması giyebilen Kosovalı futbolcu henüz gol atamadı.

VEDAT ÇOK NET KONUŞTU

Vedat Muriqi'yi ikna etmek için Galatasaray iki koldan birden çalışıyor. Bir yandan Terim'in İtalya'dan yakından tanıdığı menajer Federico Pastorello üzerinden, bir yandan da idari menajer Hakan Balta üzerinden golcü oyuncu ikna edilmeye çalışılıyor. Ancak henüz olumlu dönüş alınamadı. Muriqi, Hakan Balta'ya, İtalya'da kalmak istediğini ve bu kadar çabuk vazgeçmeyi düşünmediğini söyledi.


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