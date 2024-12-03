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Vedat Muriqi gol attığına bin pişman oldu! Barcelona gol oldu yağdı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 23:25
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İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'nın konuğu oldu. Eski Fenerbahçe santraforu Vedat Muriqi'nin gol attığı maçta Katalanlar sahadan 5-1 üstün ayrıldı.

Vedat Muriqi gol attığına bin pişman oldu! Barcelona gol oldu yağdı

İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona ile Mallorca deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleden 5-1 üstün ayrılan Barcelona, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

RAPHINHA YILDIZLAŞTI

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Estadi Mallorca'da oynanan mücadelede Barcelona galibiyet gollerini Ferran Torres, Raphinha (2), Raphinha, Frenkie de Jong ve Pau Victor kaydetti. Ev sahibi ekip Mallorca'nın tek golünü Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin ayağından buldu. Bu gol karşılaşmada skoru 1-1'e getirmişti.

REAL MADRID İLE PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

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Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran Barcelona, 2 maç fazlasıyla Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer aldı. Ev sahibi ekip Mallorca ise 24 puanla 6. sırada kalarak serisine son verdi.

SIRADAKİ RAKİP REAL BETİS

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Barcelona, LaLiga'nın 17. haftasında Real Betis'e konuk olacak. Mallorca ise Celta Vigo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi barcelona ispanya la liga
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