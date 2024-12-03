Vedat Muriqi gol attığına bin pişman oldu! Barcelona gol oldu yağdı

İspanya LaLiga'nın 16. haftasında Barcelona ile Mallorca deplasmanda kozlarını paylaştı. Mücadeleden 5-1 üstün ayrılan Barcelona, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Estadi Mallorca'da oynanan mücadelede Barcelona galibiyet gollerini Ferran Torres, Raphinha (2), Raphinha, Frenkie de Jong ve Pau Victor kaydetti. Ev sahibi ekip Mallorca'nın tek golünü Kosovalı yıldız Vedat Muriqi'nin ayağından buldu. Bu gol karşılaşmada skoru 1-1'e getirmişti.
Bu galibiyetle puanını 37'ye çıkaran Barcelona, 2 maç fazlasıyla Real Madrid'in 4 puan önünde zirvede yer aldı. Ev sahibi ekip Mallorca ise 24 puanla 6. sırada kalarak serisine son verdi.
Barcelona, LaLiga'nın 17. haftasında Real Betis'e konuk olacak. Mallorca ise Celta Vigo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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