Vedat Muriqi Kayserispor maçında cezalı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gazişehir FK ile karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk 11'de forma giyen Vedat Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın 80. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Kosovalı golcü cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Kayserispor maçında cezalı olduğu için görev alamayacak.

