Vedat Muriqi Kayserispor maçında cezalı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gazişehir FK ile karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk 11'de forma giyen Vedat Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Maçın 80. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Kosovalı golcü cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Kayserispor maçında cezalı olduğu için görev alamayacak.
İnter F.Bahçeli yıldızın peşinde
Gaziantep FK'nın konuğu Fenerbahçe
Galatasaray'a Onyekuru müjdesi
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Mustafa Cengiz açıkladı! Arda Turan...
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
Ara transferde bir bomba daha patladı
Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı
Emre Can kararını verdi
Beşiktaş'tan 1. Lig ekibine gitti
Trabzonspor'da ayrılık var
Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu
Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı
Beşiktaş'ta Avcı krizi
TFF'den duyuru
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum