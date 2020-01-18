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  4. Vedat Muriqi Kayserispor maçında cezalı

Vedat Muriqi Kayserispor maçında cezalı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Vedat Muriqi Kayserispor maçında cezalı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gazişehir FK ile karşı karşıya geldi. Bu maçta ilk 11'de forma giyen Vedat Muriç, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Maçın 80. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gören Kosovalı golcü cezalı duruma düştü. Golcü futbolcu, Kayserispor maçında cezalı olduğu için görev alamayacak.

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Fenerbahçe Gaziantep FK Vedat Muriqi cezalı başakşehir kırmızı kart

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