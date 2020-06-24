SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi.

Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİQİ: SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM

Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriqi, “Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTikTok'un en çok konuşulan akımı...TikTok'un en çok konuşulan akımı...
Fenerbahçe'yi reddetti!Fenerbahçe'yi reddetti!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

5 milyonun üzerinde öğrenciye ulaştırılacak

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe'yi reddetti!

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya

Baba oğul güreşçiler koronavirüse yakandı

Baba oğul güreşçiler koronavirüse yakandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

Dev maç şifresiz yayınlanacak!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan ayrılan Caner Erkin, Fenerbahçe ile anlaştı

Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Vedat Muriqi moral verdi

Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

Fenerbahçe'den 'Obradovic' geçti

Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri

Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe'yi reddetti!

Fenerbahçe, Trabzonspor'dan Filip Novak ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.