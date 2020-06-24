Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİQİ: SÜREÇ GEÇTİKTEN SONRA SİZLERİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM

Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriqi, “Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.

(DHA)

