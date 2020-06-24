Vedat Muriqi, Kosovalı ailelere moral verdi

Tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi, geçtiğimiz pazar günü Kosovalı hastaların hem babalar gününü kutlamak hem de hastalara moral vermek amacıyla video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Pandemi sürecinde Kosovalı hastalarla görüşen Vedat Muriqi, “Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli oyuncunun bu hareketi, pandemi sürecinde hastaların morallerini yerine getirdi.
(DHA)
Tuncay Şanlı'dan Ali Koç sözleri
Trabzonspor'dan 20 puanlık kayıp
Beşiktaş'tan sürpriz transfer
O isim Fenerbahçe'yi reddetti
Ağaoğlu tehlikeyle karşı karşıya
G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...
Muslera, Gökhan Gönül'e cevap verdi
Yılın transferi... Barcelona'dan Juventus'a gerçekleşti!
Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
Merih Demiral'dan müjde
''F.Bahçe'yi yenmek için Hagi'den prim aldık!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum