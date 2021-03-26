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Vedat Muriqi: Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var

26.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lazio'nun satış listesine koyduğu ifade edilen Vedat Muriqi, Lazio ile 5 yıllık daha sözleşmesi olduğunu ifade etti. Deneyimli forvet, hakkında çıkan Fenerbahçe iddialarına da yanıt verdi. Vedat, Roma ekibinde devam edeceğini açıkladı.

Vedat Muriqi: Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer haberleri için açıklama yaptı.

Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve İtalyan kulübü tarafından 15-16 milyon Euro bonservis bedeli beklenerek satış listesine konduğu ifade edilen Vedat Muriqi, kariyerine Lazio'da devam edeceğini açıkladı.

Kosova'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, "Lazio'da şu ana kadar pekçok şansızlık yaşadım. Kovid sürecini yaşadım, daha sonra sakatlandım, kültürel farklılıklar oldu... Takımımla beraber Avusturya'daki kamp çalışmalarını da kaçırdım. Şu anda yapmam gereken çok daha fazla çalışmam ve İtalyanca öğrenmem. Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var ve Roma'da kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü İtalya
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tatmin olmak isteyen türkiye ye dönmek istiyor biz deneme tahtasıyız

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