Vedat Muriqi: Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var

İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer haberleri için açıklama yaptı.

Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan ve İtalyan kulübü tarafından 15-16 milyon Euro bonservis bedeli beklenerek satış listesine konduğu ifade edilen Vedat Muriqi, kariyerine Lazio'da devam edeceğini açıkladı.

Kosova'nın Litvanya ile oynadığı hazırlık maçından sonra açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, "Lazio'da şu ana kadar pekçok şansızlık yaşadım. Kovid sürecini yaşadım, daha sonra sakatlandım, kültürel farklılıklar oldu... Takımımla beraber Avusturya'daki kamp çalışmalarını da kaçırdım. Şu anda yapmam gereken çok daha fazla çalışmam ve İtalyanca öğrenmem. Lazio ile 5 yıl daha sözleşmem var ve Roma'da kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.

(SPORX)