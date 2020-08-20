Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı

Fenerbahçe’nin transferi için Lazio ile görüştüğü Vedat Muriqi konusunda önemli bir gelişme dikkat çekti. Kanarya'nın geçen sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı golcü isim, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Lazio, Kosovalı forveti 18 milyon Euro + bonuslar karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip yeni takımına imza atacak olan 26 yaşındaki Muriqi, Roma ekibinden yıllık 2 milyon Euro maaş ve bonus alacak.

FENERBAHÇE'DEN VEDAT MURIQI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.

Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.



