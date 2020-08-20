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Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.08.2020 08:02 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekibi Lazio, 18 milyon Euro + bonuslar karşılığında Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'i renklerine bağladı. Yıldız golcü Roma ekibinden 2 milyon Euro maaş ve bonus alacak. Geride kalan sezonda sarı lacivertli forma ile 36 maça çıkan 26 yaşındaki Muriqi, 17 gol attı, 7 de asist yaptı.

Vedat Muriqi Lazio ile anlaştı

Fenerbahçe’nin transferi için Lazio ile görüştüğü Vedat Muriqi konusunda önemli bir gelişme dikkat çekti. Kanarya'nın geçen sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı golcü isim, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.

TRT Spor'un haberine göre, Lazio, Kosovalı forveti 18 milyon Euro + bonuslar karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladı. Önümüzdeki günlerde İtalya'ya gidip yeni takımına imza atacak olan 26 yaşındaki Muriqi, Roma ekibinden yıllık 2 milyon Euro maaş ve bonus alacak.

FENERBAHÇE'DEN VEDAT MURIQI AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, golcü futbolcu Vedat Muriqi hakkında çıkan transfer iddialarını yalanladı.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımı oyuncularımızdan Vedat Muriqi'ye çeşitli kulüplerden muhtelif teklifler gelmektedir.

Ancak, bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır.

Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ben 18 milyon dolar edecegini sanmiyorum bu adamin işin icinde iş var satti gibi göstererek trasfer bůtcesi yaratmak gecen sene elif elmas ile yaptiklari gibi ikiside bu degerde topcu degil
Sizin futbolcunuz olsaydı öyle düşünmezdin.
Elif elmas bu sene kontrat tazeledi haberin yok galiba ????
Dolar değil avro
çok şükür kurtulduk
Seneye Fenere kiralık geri döner.
aynen öyle, ama fener iyi kar etmiş olur bu fiyat a satarsa.
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